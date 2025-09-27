Eckfeld
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 26.09.2025 gegen 12:52 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten europäischen Ausland mit seinem Fahrzeug die Landstraße 16 im Bereich von Eckfeld.



Aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug, eines 59-jährigen Fahrzeugführers aus Nordrhein-Westfalen auf, als dieser an der Einmündung der L 16 und L 64 abbiegen wollte.

An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden, die Insassen des vorausfahrenden Fahrzeuges wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

