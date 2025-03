Kenn - L145 (ots) - Am Montag, 31.03.2025, gegen 08:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L145 in der Gemarkung Kenn.

Hierbei kam es im Bereich der Einmündung zur BAB602 (Fahrtrichtung Trier) zu einer Frontalkollision von zwei PKW.



Durch die Kollision lösten die Airbags der beiden unfallbeteiligten PKW aus. Die jeweils allein in den Fahrzeugen befindlichen Personen wurden glücklicherweise nur leichtverletzt und zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall dürfte nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich entstanden sein.



Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Schweich und Kenn sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Schweich.



