Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 07.03.2025 ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L 52 zwischen Wittlich und Greimerath ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.





Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer die L 52 von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Greimerath. Ausgangs einer Rechtskurve missachtete der Motorradfahrer das Rechtsfahrgebot und stieß mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die L 52 vollgesperrt.

Im Einsatz befanden sich eine RTW-Besatzung und Notarzt, sowie ein Abschleppunternehmen und die Polizeiinspektion Wittlich



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell