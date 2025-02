Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 19-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte über mehrere Meter mit der Schutzplanke.

Der junge Mann wurde hierbei verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW und der Schutzplanke entstand Sachschaden.



Im Einsatz waren ein RTW und Notarzt, die Feuerwehr Dreis und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.



