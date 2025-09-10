Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L50

Eine 19jährige Autofahrerin war auf der Landstraße unterwegs, als ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus, versuchte wieder nach links gegenzulenken und verlor auf der Fahrbahn schließlich die Kontrolle über ihren PKW. Sie überschlug sich und kam in einer Böschung rechtsseitig der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle.

Die nur leichtverletzte Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde aus der Böschung geborgen und abgeschleppt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell