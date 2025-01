Am 07.01.2025, gg. 23:40 Uhr, kam es auf der L47 von Bernkastel-Kues kommend in Fahrtrichtung Lieser zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.





Der Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeugs, ein 19-jähriger Heranwachsender aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, verlor hierbei kurz vor dem Ortseingang Lieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er für diesen Streckenabschnitt offensichtlich viel zu schnell unterwegs war.



Der Pkw kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn, anschließend über den Hochwasserschutzdamm und kam in einem Vorgarten zum Stillstand.



Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. An dem neuwertigen Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.



Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



