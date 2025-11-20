Verkehrsunfall mit Flucht





Hier kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug der Marke VW Polo mit BN-Kennzeichen.



Es kam zu einem Schaden am Fahrzeug des Geschädigten im Bereich des rechten hinteren Radlaufs.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell