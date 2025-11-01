Verkehrsunfall mit Flucht





Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren, mit der Anhängerkupplung und einem weiteren Fahrzeugteil gegen den ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen eines 27-jährigen Geschädigten aus dem Wittlicher Stadtgebiet stieß.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



