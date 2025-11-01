Verkehrsunfall mit Flucht





In der Zeit von 13:25 Uhr bis 14:35 Uhr befuhr augenscheinlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls den Parkplatz und stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug der Geschädigten.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



