Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Rangieren ein Gartentor beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Jegliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeugführer dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Verkehrsunfall mit Flucht
