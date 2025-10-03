Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 01.10.2025, 20:00 Uhr und Donnerstag, den 02.10.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in Salmtal in der Straße "Vor den Gruben" zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Rangieren ein Gartentor beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeugführer dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PIWittlich





