Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots) -



Am späten Mittwochabend verlor der Fahrer eines schwarzen Polo im Bereich der Verflechtungsstrecke auf Höhe des Stadtteils Enzweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierdurch entstand u.a. Totalschaden an dem Pkw. Der Fahrer und ein weiterer Mann entfernten daraufhin die Kennzeichen des Fahrzeugs und flüchteten zu Fuß durch die Stadtteile Enzweiler und Hammerstein. Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Bei der Suche nach den beiden flüchtigen Männern kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten sie die flüchtigen Männer gesehen haben, melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell