Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum vom 20.02.2025, 21:00 Uhr bis zum 21.02.2025, 16:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Lindenstraße in Gerolstein in Richtung Hillesheim.





Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß abgestellten PKW, Marke VW, touchierte der noch unbekannte Fahrzeugführer diesen am linken Außenspiegel.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



