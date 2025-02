Verkehrsunfall mit Flucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Kleinwagen befuhr die L 132 aus Richtung Saarburg kommend in Richtung Kahren und geriet in Höhe der Straßenmeisterei Saarburg auf die Gegenfahrbahn.

Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weißer Skoda, der in Richtung Saarburg geführt wurde.

Die Fahrerin des Skoda musste ausweichen, konnte eine Kollision beider Fahrzeuge mit den Außenspiegeln der Fahrerseite jedoch nicht mehr vermeiden. Obwohl der Unfallverursacher kurz den Warnblinker einschaltete und stoppte, setzte er im weiteren Verlauf seine Fahrt in Richtung Kahren fort, ohne die erforderlichen Daten zur Schadensregulierung auszutauschen.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



