Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 29.12.2024 und Mittwoch, dem 01.01.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz am Bahnhof Konz-Kreuz.

Dabei kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Einfahren auf das Parkplatzgelände mit dem Heckbereich des beschädigten Pkws der Marke VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Spurenlage am blaufarbigen VW deutet darauf hin, dass das verursachende Fahrzeug weiß lackiert sein dürfte.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das durch ihn geführte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



