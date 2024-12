Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 21.12.2024 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen in Gerolstein die Burgstraße in Richtung Hauptstraße.

Ein unbekannter PKW-Fahrer kam ihm in Höhe der Hausnummer 28 entgegen.



Beim Vorbeifahren kam es zu einer Kollision der beiden linken Außenspiegel. Nach Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Köb



Telefon: 06592 9626-0

https://s.rlp.de/PIDaun



