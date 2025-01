Verkehrsunfall mit Flucht -Umgefahrenes Verkehrszeichen im Einmündungsbereich der L348 in die L169

Am 05.01.2025, im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 09:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich der L 348 in die L 169, Höhe Parkplatz "Schwarzes Wäldchen" in 55774 Baumholder, ein Verkehrszeichen.