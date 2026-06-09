Verkehrsunfall mit Flucht, Fahren unter Drogeneinfluss, rücksichtsloses Fahren, Fund von Betäubungsmitteln





Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Betäubungsmitteleinfluss auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern.



Das Fahrzeug des 22-Jährigen wurde hierdurch durch das Abkommen von der Fahrbahn nicht unerheblich beschädigt.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, führte nach weiteren Zeugenhinweisen sein Fahrzeug im weiteren Verlauf auf der Bundesstraße 50 (neu) mit Geschwindigkeiten von fast 200 km/h.



Durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnte das Fahrzeug im weiteren Verlauf nach Fahndung im Bereich von Salmtal festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden.



Der 24-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine nicht legale Menge an Betäubungsmitteln mit sich.



Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.



Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat, insbesondere zum Fahrverhalten werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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