Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Gelände des röm. Tempelbezirks in Tawern

Hierbei ist vermutlich ein Leichtkraftrad mit der Hauswand kollidiert. Der Fahrer oder die Fahrerin hatte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne die Schadensregulierung in die Wege zu leiten.

Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.



Zeugen, welche im genannten Zeitraum ein Leichtkraftrad oder ähnliche Fahrzeuge in der Umgebung um die Tempelanlage festgestellt haben, oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Brück



Telefon: 06581-91550





