Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich aus Richtung Olzheim kommend in Richtung Prüm und überfuhr dabei die Verkehrsinsel an der Einmündung zur K 164 in Richtung Willwerath.

Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel.

Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Renault.

Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter

pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell