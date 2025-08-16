Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am heutigen Samstag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarstraße, gegenüber der Gaststätte "Ei", bei welchem ein PKW der Marke Mercedes beschädigt wurde.

Durch den Geschädigten konnte zum zuvor genannten Zeitpunkt ein "Knallgeräusch" wahrnehmen, welches dem Verkehrsunfall oder einer sonstigen Gewalteinwirkung auf das Fahrzeug zuzuordnen sein könnte. Bei dem PKW entstand im hinteren Bereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Verantwortliche verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich dem zuvor geschilderten Sachverhalten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell