Verkehrsunfall mit anschließender Flucht: Zeugen gesucht

Am Donnerstag, dem 02.10.2025, kam es in dem Zeitraum zwischen 18:30 - 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Supermarktes "Aldi Süd" in der Güterstraße in Bitburg.



Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß abgestellten PKW.

Dabei entstand ein Sachschaden unterhalb des Kofferraums.

Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bitburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell