Wittlich
Verkehrsunfall mit 13-jährigem Jugendlichen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 21.05.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooterfahrer die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.



Im Bereich des Parkplatzes des Globus-Marktes übersah er einen von rechts kommenden bevorrechtigten Personenkraftwagen und kollidierte mit diesem.

Der 13-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

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