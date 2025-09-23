Wittlich
Verkehrsunfall in Wittlich
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Verkehrsunfall in Wittlich Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Kurfürstenstraße/ Altricher Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem weißen und einem grauen PKW.

Lesezeit 1 Minute


Hierbei wurde von einem der genannten Unfallbeteiligten die Rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet.
Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Jürgen Bastgen, PHK
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571/926-0
Fax: 06571/926-150
piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region