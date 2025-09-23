Hierbei wurde von einem der genannten Unfallbeteiligten die Rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet.
Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfall in Wittlich
