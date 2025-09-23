Verkehrsunfall in Wittlich Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Kurfürstenstraße/ Altricher Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem weißen und einem grauen PKW.



Hierbei wurde von einem der genannten Unfallbeteiligten die Rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.



