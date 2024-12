Verkehrsunfall im Bereich Georg-Schmitt-Platz führt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Trier, Georg- Schmitt- Platz (ots) - Am heutigen Montag, den 23.12.2024, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich Lindenstraße/Georg-Schmitt-Platz.

In Folge des Unfalls waren die Fahrzeuge erheblich beschädigt und somit nicht mehr fahrbereit, sodass eine umfangreiche Teilsperrung des Kreuzungsbereiches erforderlich wurde. Bis zur Räumung der Fahrbahn durch beauftragte Abschleppunternehmen führte diese zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Die drei Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-983-44150 in Verbindung zu setzen.



