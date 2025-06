Verkehrsunfall Breslauer Straße

In der Nacht vom 20.06.2025 auf den 21.06.2025 gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher touchierte hierbei leicht das Heck eines dort parkenden PKW. Wegen fehlender Anwesenheit eines Verantwortlichen des PKW hinterließ der Unfallverursacher einen Zettel mit seinen Personalien an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Bis zum Mittag kam es zu keiner Meldung des Fahrzeughalters und der PKW konnte an der ursprünglichen Parkstelle nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei Wittlich sucht daher nach dem Verantwortlichen des dort beschädigten Mercedes-Benz, vermutl. E-Klasse, Farbe Blau/dunkel. Er wird gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



