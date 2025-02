Verkehrsunfall bei Wittlich Zeugen gesucht

Der Fahrzeugführer eines Audi S8 kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Nach Angaben des Fahrzeugführers überholte ein unbekanntes Fahrzeug, welches die L141 in entgegengesetzte Richtung befuhr, trotz Gegenverkehr, sodass der Fahrer des Audi ausweichen musste und folglich mit der Leitplanke kollidierte. Danach sei das überholende Fahrzeug in Richtung Salmtal geflüchtet.



Etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



------------------------------------------------------------



Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell