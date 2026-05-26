Verkehrsunfall auf der K69 zwischen Feusdorf und Wiesbaum - Ein Leichtverletzter

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt.



Aufgrund der zunächst unklaren Verletzungssituation wurden mehrere Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Zur Sicherstellung der Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt werden.



Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.

Im Einsatz waren die Rettungswagen aus Jünkerath und Walsdorf, der Christoph Nürburgring, sowie die Feuerwehren Feusdorf und Esch und die Polizeiinspektionen Prüm und Daun.



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Polizeiinspektion Prüm



Hafer, PK

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Tel: 06551 9420





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