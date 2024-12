Verkehrsunfall auf der A1, Pkw überschlug sich

Laut Unfallzeugen, die ihrerseits mit einem Pkw auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken fuhren, näherte sich der Fahrer des Unfallfahrzeugs im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen von hinten an.

Nachdem der Fahrer des Unfallfahrzeugs die Unfallzeugen überholt hatte, wollte er augenscheinlich auf den rechten Fahrstreifen wechseln und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Anschließend kollidierte er mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und sein Pkw überschlug sich.



Zum Unfallzeitpunkt setzte überfrierende Glätte ein, weshalb die Fahrbahn schlüpfrig war.



Der Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde zum späteren Zeitpunkt durch einen Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund des Ereignisses war der Einsatz der Feuerwehr Schweich mit 15 Einsatzkräften sowie der Autobahnmeisterei Schweich erforderlich.

Der rechte Fahrstreifen musste für ca. 2 Stunden gesperrt werden.



An der Unfallaufnahme waren eine Streifenwagenbesatzung der PI Hermeskeil sowie eine Streifenwagenbesatzung der örtlich zuständigen Polizeiautobahnstation Schweich beteiligt.



