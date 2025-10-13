Verkehrsschilder umgeworfen und Autos beschädigt

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Da mehrere Verkehrsschilder umgeworfen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Autos beschädigt wurden.
Zeuginnen und Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43863 oder 0651 983-0 in Verbindung zu setzen.
