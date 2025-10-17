Am 16.10.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich des ZOB und des Viehmarktplatzes in Wittlich durch.





Hier wurden unter anderem Verstöße gegen das dortige verbotswidrige Linksabbiegen auf den Parkplatz der Kurfürstenstraße geahndet.



Im Übrigen wurden sonst lediglich geringfügige Verstöße festgestellt, welche gemäß den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet wurden.



