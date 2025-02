Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Handy am Steuer" und "Gurtpflicht"

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte die Polizei Schweich jeweils am 17.02. und 18.02.25 umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Der Fokus lag dabei auf der Ahndung von Verstößen gegen das Handyverbot am Steuer sowie die Gurtpflicht.





Während der Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet Schweich wurden insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 16 Verstöße wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer sowie 11 Verstöße gegen die Gurtpflicht fest.



Das Telefonieren oder Schreiben von Nachrichten während der Fahrt führt zu gefährlichen Ablenkungen. Ebenso kann das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes bei Unfällen schwerwiegende Folgen haben. Wir appellieren dahingehend an alle Verkehrsteilnehmenden, diese grundlegenden Regeln einzuhalten- zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz anderer.



