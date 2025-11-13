Verkehrskontrolle





Hier wurde zum einen das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges zwischen der Ortslage und der Landstraße 141 überwacht, zum anderen wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schulstraße durchgeführt.



Das Ergebnis dieses Tages:



Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. Nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs wurden neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet, sowie ein Verstoß wegen des Nutzens des Mobiltelefons während der Fahrt.



Weiterhin wurden verkehrserzieherische Gespräche in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Einhaltung der verkehrsrechtlichen Regelungen durchgeführt.



Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt positiv bewertet.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell