Verkehrsgefährdung





Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, näherte sich aus Richtung Kreisverkehr kommend ein Personenkraftwagen der Marke BMW, welcher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr mißachtete und seine Fahrt fortsetze.



Die 58-Jährige konnte aufgrund ihrer guten Reaktion zurück auf den Gehweg fahren, um eine Kollision zu verhindern.



Aufgrund erster guter Zeugenhinweise ergab sich ein Tatverdacht gegen eine weibliche Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Wittlich.



Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell