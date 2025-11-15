Verkehrsgefährdung

Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, näherte sich aus Richtung Kreisverkehr kommend ein Personenkraftwagen der Marke BMW, welcher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr mißachtete und seine Fahrt fortsetze.
Die 58-Jährige konnte aufgrund ihrer guten Reaktion zurück auf den Gehweg fahren, um eine Kollision zu verhindern.
Aufgrund erster guter Zeugenhinweise ergab sich ein Tatverdacht gegen eine weibliche Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Wittlich.
Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
