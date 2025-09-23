Verkehrsgefährdung und Unfall auf der L 34 zwischen Minderlittgen und Großlittgen

Verkehrsgefährdung mit Unfall zwischen Minderlittgen und Großlittgen Am Dienstag, dem 23.09.2025, kam es gegen 17:40 Uhr auf der L34 zwischen Minderlittgen und Großlittgen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit einem anschließenden Verkehrsunfall.

Dabei wurde durch den Unfallverursacher ein Linienbus an einer unübersichtlichen Stelle überholt. Hierbei übersah dieser einen PKW im Gegenverkehr, sodass eine Frontalkollision mit dem Entgegenkommenden nur durch das Ausweichen des Unfallverursachers nach links in den Straßengraben verhindert werden konnte. Der Entgegenkommende, welcher durch das Überholmanöver gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.



