Verkehrsgefährdung und Unfall auf der L 34 zwischen Minderlittgen und Großlittgen

Dabei wurde durch den Unfallverursacher ein Linienbus an einer unübersichtlichen Stelle überholt. Hierbei übersah dieser einen PKW im Gegenverkehr, sodass eine Frontalkollision mit dem Entgegenkommenden nur durch das Ausweichen des Unfallverursachers nach links in den Straßengraben verhindert werden konnte. Der Entgegenkommende, welcher durch das Überholmanöver gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.
------------------------------------------------------------
Polizeiinspektion Wittlich
Jürgen Bastgen, PHK
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571/926-0
Fax: 06571/926-150
piwittlich@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Telefon: 06571-926-0
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Dabei wurde durch den Unfallverursacher ein Linienbus an einer unübersichtlichen Stelle überholt. Hierbei übersah dieser einen PKW im Gegenverkehr, sodass eine Frontalkollision mit dem Entgegenkommenden nur durch das Ausweichen des Unfallverursachers nach links in den Straßengraben verhindert werden konnte. Der Entgegenkommende, welcher durch das Überholmanöver gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.