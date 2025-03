Verkehrsdelikte, Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte Wittlich bekommt ein neues Sicherheitskonzept

Im Jahr 2024 hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Wittlich im Rahmen eines Bürgerdialogs mit den Dienstellenleitungen der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich sowie dem Stadtbürgermeister erstmalig die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen von Polizei und Stadt ins Gespräch zu kommen. Hierbei konnten sie die Gelegenheit ergreifen, ihre Wahrnehmungen, Meinungen aber auch ihre Sorgen zu sicherheitsrelevanten Themen unmittelbar zu adressieren. Das Angebot nutzten etliche Menschen und fokussierten sich hierbei insbesondere auf Verkehrsdelikte, Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte in der Innenstadt. Unter anderem führten sie aus, dass es einige Orte in der Stadt gibt, an denen sie sich zu bestimmten Zeiten nicht wirklich sicher fühlten. Zudem sei ihnen zu wenig Polizei in der Stadt sicht- und ansprechbar.



Auf die Ergebnisse des Bürgerdialogs reagiert die Polizei Wittlich nun mit einem neuen Sicherheitskonzept und avisiert ab dem Frühjahr 2025 eine verstärkte Präsenz, sowohl in Uniform als auch in Zivil, sowie vermehrte Kontrollen in der Innenstadt.



"Die Polizei wird an ausgewählten Tagen verstärkt die Innenstadt bestreifen, prägnante Örtlichkeiten in den Fokus nehmen, möglichen Verstößen niedrigschwellig begegnen und hierbei präsenter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein", so die Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich, Frau Polizeioberrätin Romy Berger. "Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung ernst und nehmen uns diesen an, um so das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt zu stärken."



Aus diesem Grund haben die Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich ein Konzept zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum zur Stärkung der urbanen Sicherheit in der Stadt Wittlich entwickelt. Im Schwerpunkt sieht das Konzept über den vorgesehenen Einsatzzeitraum ein Mehr an Polizeipräsenz in der Stadt Wittlich, verstärkte Kontrollen an öffentlichen Plätzen sowie gemeinsame Streifen und Kontrollmaßnahmen mit dem Kommunalen Vollzugsdienst, dem Jugendamt sowie der Bundespolizei vor. Ziele sind eine niedrigschwellige Ansprechbarkeit im Sinne einer Bürgerpolizei und darüber hinaus natürlich das frühzeitige Erkennen, Verhindern und erforderlichenfalls Verfolgen von Regelverstößen, Straftaten und herausragenden Ordnungswidrigkeiten.



Die Erhaltung eines sicheren und lebenswerten Umfeldes ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vor diesem Hintergrund werden die Maßnahmen durch die Arbeit des Runden Tisches "Sicherheit und Prävention in Wittlich" flankiert, der im Herbst 2024 seine Arbeit aufgenommen hatte.



"Mit diesem Sicherheitskonzept beabsichtigen wir eine nachhaltige Reduktion der Kriminalität im öffentlichen Raum für die Stadt Wittlich und wollen als Teil einer modernen Bürgerpolizei in Rheinland-Pfalz vertrauensvoller Ansprechpartner für die Bevölkerung sein. Sprechen Sie die Kolleginnen und Kollegen gerne an, gehen Sie in einen Austausch und teilen Sie uns Ihre Sorgen und Wahrnehmungen mit", lädt Inspektionsleiterin Berger zur Interaktion mit der Polizei ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 0671/926-0

E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell