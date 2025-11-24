

Nach einem Hinweis auf einen PKW an dem nicht dazugehörende Kennzeichen befestigt sind, konnte ein Streifenwagen das Fahrzeug sichten und sich dahinter setzen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und beschleunigte sein Fahrzeug von Zell-Barl aus kommend in Richtung Bad Bertrich. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrer seine Fahrt bis auf die A1 und anschließend A48 fort.

Im Rahmen dieser Verfolgungsfahrt kam es zu mehreren gefährlichen Situationen. Zeugen oder gefährdete Personen werden gebeten sich bei der Polizei in Zell zu melden.

Aufgrund des immer höher werdenden Gefahrenpotentials wurde die Verfolgung letztendlich in Höhe Montabaur abgebrochen.

Den Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen.



