Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Am Dienstag, dem 22. Oktober, gegen 19.45 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Verkehrskontrolle mit einem auffällig schnellfahrenden E-Scooter in der Saarallee in Bernkastel-Kues durchzuführen.

Der Fahrer des E-Scooter entzog sich daraufhin durch Weiterfahrt der Kontrolle und setzte seine Fahrt am Radfahrweg des Moselufers in Richtung der Ortslage Wehlen fort. Hierbei wurde der E-Scooter mit teilweise bis zu 100km/h und einem rigorosen Fluchtverhalten geführt. Letztlich konnte der E-Scooter, wie auch der mutmaßliche Fahrer in der Ortslage Wehlen angetroffen werden.



Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Die Polizei bittet, dass sich etwaige Zeugen des Geschehens, die Angaben zum Fahrer bzw. dem E-Scooter machen können, mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.



