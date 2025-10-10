Verdacht der Jagdwilderei

In den Tagen vor dem 28.09.2025 entsorgte eine bisher unbekannte Person die Innereien, vermutlich eines Rehs, in einem Gebüsch in den Weinbergen etwa 100 Meter oberhalb der Reiler Moselbrücke auf der Seite der Mosel, auf der auch der Ort Burg (Mosel) liegt.

Nach Rücksprachen mit den dort verantwortlichen Jägern wurden die Innereien nicht durch diese an dem Fundort abgelegt.



Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben?



Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter der 06571/9500-0 oder KIWittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell