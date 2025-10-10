Nach Rücksprachen mit den dort verantwortlichen Jägern wurden die Innereien nicht durch diese an dem Fundort abgelegt.
Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben?
Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter der 06571/9500-0 oder KIWittlich@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Wittlich
Telefon: 06571-9500-0
https://s.rlp.de/PDWittlich
Verdacht der Jagdwilderei
