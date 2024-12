Verdacht der Jagdwilderei

Es konnte beobachtet werden, wie ein unbekanntes Fahrzeug im Wald die einzelnen Hochsitze des Waldgebiets anfährt und sich dort umsieht. Das Fahrzeug benutzte nicht nur die hiesigen Waldwege, sondern bewegte sich auch über die angrenzenden Wiesen und Felder. Als sich das Fahrzeug beobachtet fühlte, flüchtete es über die Hauptstraße in unbekannte Richtung.

Es kann nur angegeben werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen geländefähigen Pickup oder Jeep gehandelt habe.



Es besteht der Verdacht einer Jagdwilderei. Dies stellt eine Straftat im Sinne des §292 Strafgesetzbuch dar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.



Sollten sie verletzte Tiere auffinden, wenden sie sich umgehend an den zuständigen Jagdpächter, die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die Polizei.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (Mosel) unter der Rufnummer 06542/9867-0 oder per E-Mail pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



