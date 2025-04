Verdacht der Jagdwilderei in Beuren (Hochwald)

Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei. Das Tier dürfte am Freitag den 11.04.2025 gegen Abend angeschossen worden sein.



Hinweise zu auffällig im Waldgebiet geparkten Fahrzeugen oder möglichen Hinweisen zum Täter richten sie bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/91511-0 oder per E-Mail an PIHermeskeil.Wache@polizei.rlp.de



