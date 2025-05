Vandalismus und Diebstahl am Holzerather See

Der Polizeiinspektion Hermeskeil wurden am heutigen Tag eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl am Holzerather See gemeldet.



Demnach haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 17.05.2025, 16.00 Uhr und Sonntag, 18.05.2025 ca. 10.00 Uhr, die Spendenbox der Toilettenanlage aufgebrochen und das Geld entwendet, sowie einen Wasserhahn abgerissen. Zudem wurde eine Schlüsselbox mutwillig zerstört.



Möglicherweise in diesem Zusammenhang fielen am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mehrere auswärtige Jugendliche im Alter zwischen ca. 13 und 16 Jahre auf, die sich sehr laut verhielten und gegenüber Anwohnern aus Holzerath ein unangemessenes Verhalten zeigten.

Die Jugendlichen stiegen anschließend in einen Linienbus in Richtung Trier.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell