Vandalismus an Solarpark

Bislang unbekannte Täter gelangten auf das Gelände des Solarparkes, in dem sie über den dort befindlichen Drahtzaun kletterten. Dort durchtreten sie mehrere Kabelstränge, sodass mehrere PV-Anlagen ausfielen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell