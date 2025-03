Am 16.03.25 gegen 10:05 Uhr ereignete sich ein Unglücksfall auf dem BEDA Markt in Bitburg, bei der eine Person verletzt wurde.





Aus bisher nicht geklärter Ursache löste sich eine Metallstange eines an einem Kran befestigten Werbebanners und fiel auf eine Person hinab.



Die verletzte Person wurde anschließend notärztlich vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Weitere Information liegen zum jetzigen Stand nicht vor. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen.



