ungewöhnliche Fundsache





Im Bereich der Wahlholzer Straße in Wittlich wurden diese in mehreren Kartons hinter dem Zaun des dortigen Geländes für Magen- und Darmgesundheit aufgefunden.



Die Karten befanden sich alle ordentlich sortiert und einzeln foliert in Sammlerkartons.

Erfahrungsgemäß dürften diese Karten einen nicht zu unterschätzenden materiellen, aber meist noch höheren ideellen Wert aufweisen, so dass eine Entsorgung an beschriebener Stelle im Sinne einer Abfallbeseitigung als unwahrscheinlich anzusehen ist.



Eine mögliche strafbare Handlung konnte zunächst zwar nicht begründet, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die beschriebenen Karten wurden sichergestellt.



Die vermeintliche Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur etwaigen Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell