Unfallflucht - Waldstraße

Am Dienstagmorgen, den 04.02.2025, kam es im Zeitraum 5:00 bis 9:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem in der Waldstraße geparkten blauen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Der Fahrer des Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





