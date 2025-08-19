Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Hierbei überholte ein silberner Audi, vermutlich ein A5 mit deutschem Kennzeichen, einen Radfahrer. Beim Überholvorgang fuhr er mit zu geringem Seitenabstand am Radfahrer vorbei, sodass dieser erschrak und stürzte. Der Radfahrer erlitt mehrere Schürfwunden, der Audi fuhr ohne zu halten weiter. Zu einer Kollision zwischen PKW und Fahrrad kam es nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Audi geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



