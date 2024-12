Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße

Am 02.12.2024 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in der Otto-Hahn-Straße in 54516 Wittlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.