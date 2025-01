Unfallflucht in der Breslauer Straße in Wittlich Zwischen dem 31.12.2024 15:00 Uhr und 01.01.2025 09:30 Uhr kam es in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.