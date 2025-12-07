Unfallflucht in der Achtstraße gegenüber Eisdiele





Als der Mann gegen 22.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug, das vor dem Seat geparkt war, beim Rangieren gegen den Pkw des Geschädigten gestoßen.



Da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sucht die Polizei Birkenfeld nun Zeugen, die das Unfallgeschehen vielleicht beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter Tel. 06782 9910 oder per E-Mail.



