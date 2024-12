Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Am 03.12.2024, zwischen 15.30 und 16.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Fa. Lidl in Salmtal. Dort wurde ein ordnungsgemäß geparkter silbergrauer PKW Audi A4 von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Heckklappe beschädigt.

Am 03.12.2024, zwischen 15.30 und 16.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Fa. Lidl in Salmtal.



Dort wurde ein ordnungsgemäß geparkter silbergrauer PKW Audi A4 von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Heckklappe beschädigt.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Auf Grund der Art und Höhe des verursachten Schadens dürfte der Flüchtige mit einem LKW, Transporter oder einem sonstigen, größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



